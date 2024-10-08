Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/harris-1976889111.html
FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис
FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис
Украинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:36
2024-10-08T09:36
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
камала харрис
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо Байдена и не позволит Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь России, сообщает газета Financial Times. "Чиновники в Киеве считают, что она будет следовать политике Байдена, не позволяя им использовать американские ракеты для поражения целей вглубь России", - говорится в публикации. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_28:0:2333:1729_1920x0_80_0_0_efa37908e1773f9641ab33e39c1ca8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, камала харрис, джо байден, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Камала Харрис, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис

FT: в Киеве считают, что Харрис не разрешить ВСУ бить вглубь России оружием США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо Байдена и не позволит Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь России, сообщает газета Financial Times.
"Чиновники в Киеве считают, что она будет следовать политике Байдена, не позволяя им использовать американские ракеты для поражения целей вглубь России", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
6 октября, 18:38
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
29 сентября, 08:00
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинКамала ХаррисДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала