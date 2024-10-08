https://ria.ru/20241008/harris-1976889111.html

FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис

FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис - РИА Новости, 08.10.2024

FT узнала, что в Киеве ждут от Камалы Харрис

Украинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:36

2024-10-08T09:36

2024-10-08T09:36

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо Байдена и не позволит Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь России, сообщает газета Financial Times. "Чиновники в Киеве считают, что она будет следовать политике Байдена, не позволяя им использовать американские ракеты для поражения целей вглубь России", - говорится в публикации. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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в мире, россия, киев, сша, владимир путин, камала харрис, джо байден, нато, вооруженные силы украины