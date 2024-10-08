https://ria.ru/20241008/granitsa-1977025581.html
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении - РИА Новости, 08.10.2024
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:20
2024-10-08T17:20
2024-10-08T18:33
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ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян."С 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении", — заявила она.Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. В городе Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, в Ереване — авиабаза "Эребуни". Пограничное управление ФСБ в Армении несет службу в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.В Ереване считают российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности.Погрануправление включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html
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россия, армения, в мире, владимир путин, никол пашинян, иран
Россия, Армения, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Иран
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении с января 2025 г
ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.
«
"С 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении", — заявила она.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. В городе Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, в Ереване — авиабаза "Эребуни". Пограничное управление ФСБ в Армении несет службу в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.
В Ереване считают российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности.
Погрануправление включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.