Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 08.10.2024 (обновлено: 18:33 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/granitsa-1977025581.html
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении - РИА Новости, 08.10.2024
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:20
2024-10-08T18:33
россия
армения
в мире
владимир путин
никол пашинян
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976979262_0:167:3194:1964_1920x0_80_0_0_9f623389c59d96887c64eec75b313c55.jpg
ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.&quot;С 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении&quot;, — заявила она.Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. В городе Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, в Ереване — авиабаза "Эребуни". Пограничное управление ФСБ в Армении несет службу в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.В Ереване считают российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности.Погрануправление включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html
россия
армения
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976979262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb24c3691f6213c73c88b585c1015370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, в мире, владимир путин, никол пашинян, иран
Россия, Армения, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Иран
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении с января 2025 г

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о параметрах охраны границы Армении с Ираном и Турцией, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.
«

"С 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении", — заявила она.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. В городе Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, в Ереване — авиабаза "Эребуни". Пограничное управление ФСБ в Армении несет службу в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.
В Ереване считают российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности.
Погрануправление включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ
Вчера, 16:40
 
РоссияАрменияВ миреВладимир ПутинНикол ПашинянИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала