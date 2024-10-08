https://ria.ru/20241008/gorlovka-1977030915.html

При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя

При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.10.2024

При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:32

2024-10-08T17:32

2024-10-08T17:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

зайцево

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие удара FPV-дрона вооруженных формирований Украины в посёлке Зайцево погибли двое мирных жителей Горловки. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия