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При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/gorlovka-1977030915.html
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.10.2024
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:32
2024-10-08T17:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие удара FPV-дрона вооруженных формирований Украины в посёлке Зайцево погибли двое мирных жителей Горловки. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
горловка
донецкая народная республика
зайцево
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горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя

Приходько: при атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие удара FPV-дрона вооруженных формирований Украины в посёлке Зайцево погибли двое мирных жителей Горловки. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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