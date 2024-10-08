https://ria.ru/20241008/gorlovka-1977030915.html
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.10.2024
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:32
2024-10-08T17:32
2024-10-08T17:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате атаки FPV-дрона украинских войск по поселку Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие удара FPV-дрона вооруженных формирований Украины в посёлке Зайцево погибли двое мирных жителей Горловки. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
горловка
донецкая народная республика
зайцево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя
Приходько: при атаке FPV-дрона ВСУ на Горловку погибли два мирных жителя