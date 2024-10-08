https://ria.ru/20241008/glonass-1976870430.html
АО "ГЛОНАСС" представило прототип мобильного терминала спутниковой связи
АО "ГЛОНАСС" представило прототип мобильного терминала спутниковой связи - РИА Новости, 08.10.2024
АО "ГЛОНАСС" представило прототип мобильного терминала спутниковой связи
Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" представил прототип уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала спутниковой связи,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:18
2024-10-08T04:18
2024-10-08T04:18
экономика
технологии
россия
алексей райкевич
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эра-глонасс
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" представил прототип уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала спутниковой связи, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич. "Разработка, ранее успешно протестированная для массового гражданского применения, стала частью проекта "Импортозамещение в газовой отрасли" на Петербургском международном газовом форуме. Размер компактного и носимого варианта терминала составляет 24 сантиметра по ширине и высоте и пять сантиметров в глубину, при этом весит менее 1,5 килограмма", - рассказал Райкевич. Он добавил, что широкий луч сверхмалой антенны упрощает наведение на спутник и исключает сложную настройку оборудования, как в случае использования спутниковых тарелок. "Это первое в России решение персональной спутниковой связи, предназначенное для передачи голоса и данных в режиме реального времени", - добавил глава компании. "Разработанный нашей командой мобильный терминал спутниковой связи обеспечивает двустороннюю голосовую связь, WiFi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи", - рассказал Райкевич. Серийный выпуск таких устройств планируется запустить в ближайшее время. Глава компании добавил, что технология и ресурс отечественных спутников на геостационарной орбите покрывает существующий спрос на спутниковую связь на всей территории страны. "И ключевое – наше решение обеспечит технологический суверенитет России и отечественного бизнеса в области навигации и связи", - уточнил Райкевич. По его словам, мобильный терминал уже сегодня способен предоставить персональную спутниковую связь в любой точке России за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите. "Решение до запуска российских низкоорбитальных спутниковых группировок обеспечивает качественное импортозамещение продукции зарубежных провайдеров, ушедших с рынка Российской Федерации", - добавил глава компании. "Стратегическим партнером АО "ГЛОНАСС" выступает "Газпром космические системы". Совместная работа компаний нацелена, в частности, на предоставление голосовой мобильной спутниковой связи на всей территории России и вывод на российский рынок сервисов спутникового мониторинга транспорта и подвижных объектов", - заключил Райкевич.
https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html
https://ria.ru/20240903/era-glonass-1970121462.html
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экономика, технологии, россия, алексей райкевич, газпром, эра-глонасс
Экономика, Технологии, Россия, Алексей Райкевич, Газпром, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" представило прототип мобильного терминала спутниковой связи
АО "ГЛОНАСС" представило уникальный мобильный терминал спутниковой связи
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" представил прототип уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала спутниковой связи, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич.
"Разработка, ранее успешно протестированная для массового гражданского применения, стала частью проекта "Импортозамещение в газовой отрасли" на Петербургском международном газовом форуме. Размер компактного и носимого варианта терминала составляет 24 сантиметра по ширине и высоте и пять сантиметров в глубину, при этом весит менее 1,5 килограмма", - рассказал Райкевич.
Он добавил, что широкий луч сверхмалой антенны упрощает наведение на спутник и исключает сложную настройку оборудования, как в случае использования спутниковых тарелок. "Это первое в России
решение персональной спутниковой связи, предназначенное для передачи голоса и данных в режиме реального времени", - добавил глава компании.
"Разработанный нашей командой мобильный терминал спутниковой связи обеспечивает двустороннюю голосовую связь, WiFi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи", - рассказал Райкевич.
Серийный выпуск таких устройств планируется запустить в ближайшее время. Глава компании добавил, что технология и ресурс отечественных спутников на геостационарной орбите покрывает существующий спрос на спутниковую связь на всей территории страны. "И ключевое – наше решение обеспечит технологический суверенитет России и отечественного бизнеса в области навигации и связи", - уточнил Райкевич.
По его словам, мобильный терминал уже сегодня способен предоставить персональную спутниковую связь в любой точке России за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите. "Решение до запуска российских низкоорбитальных спутниковых группировок обеспечивает качественное импортозамещение продукции зарубежных провайдеров, ушедших с рынка Российской Федерации", - добавил глава компании.
"Стратегическим партнером АО "ГЛОНАСС" выступает "Газпром космические системы
". Совместная работа компаний нацелена, в частности, на предоставление голосовой мобильной спутниковой связи на всей территории России и вывод на российский рынок сервисов спутникового мониторинга транспорта и подвижных объектов", - заключил Райкевич.