https://ria.ru/20241008/genprokuror-1976991731.html

Японца, 58 лет ожидавшего смертной казни, окончательно признали невиновным

Японца, 58 лет ожидавшего смертной казни, окончательно признали невиновным - РИА Новости, 08.10.2024

Японца, 58 лет ожидавшего смертной казни, окончательно признали невиновным

Генеральный прокурор окружного суда в японской префектуре Сидзуока отказался обжаловать оправдательный приговор 88-летнего бывшего профессионального боксера... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:09

2024-10-08T15:09

2024-10-08T15:09

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япония

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор окружного суда в японской префектуре Сидзуока отказался обжаловать оправдательный приговор 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, прежде приговоренного к смертной казни - мужчина был окончательно признан невиновным спустя 58 лет тюремного заключения, сообщает телеканал NHK. Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов японец сознался в убийстве, но на суде заявил, что его заставили дать признательные показания под пытками. В конце сентября 2024 года окружной суд Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал Хакамату, признав три случая фальсификации доказательств его виновности. "Восьмого октября генеральный прокурор объявил, что не будет обжаловать оправдательный приговор Ивао Хакаматы... В результате Хакамата, однажды приговоренный к смертной казни, был признан невиновным", - говорится в сообщении. Его старшая сестра, 91-летняя Хидеко Хакамата, заявила журналистам, что все наконец-то закончилось, и поблагодарила общественность за поддержку. "Пятьдесят восемь лет упорного труда пролетели незаметно... Я рада, что судебный процесс окончен. Вся тяжелая работа осталась прошлом, я не могу не чувствовать себя счастливой", - сказала женщина. По словам близких Хакаматы, в день, когда его окончательно признали невиновным, он отдыхал дома, смотря телевизор на диване, а затем отправился на ежедневную прогулку. В 2014 году в суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. После этого решения японец вышел на свободу, однако в 2023 году Высший суд Токио сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о повторном слушании. В своем вердикте окружной суд Сидзуоки постановил, что "существует чрезвычайно высокий риск нарушения права на молчание и вынуждения ложных признаний в условиях, когда следственные органы физически и психически мучают человека, заставляя его давать показания в рамках нечеловеческих допросов, поэтому полученные данным образом показания, включая ложные сведения об одежде во время совершения преступления, по существу, являются подделкой и должны быть исключены из дела в качестве доказательств". Также было признано, что фрагмент ткани, который якобы соответствовал части брюк, найденных при обыске, был фальсифицирован правоохранительными органами и также не может использоваться в качестве доказательства. Неестественным посчитали и сохранившийся алый цвет крови на одежде, которая пролежала более года в резервуаре с пастой "мисо". Таким образом суд признал три случая подделки доказательств.

https://ria.ru/20240926/yaponiya-1974753023.html

https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

сидзуока (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сидзуока (префектура), токио, япония