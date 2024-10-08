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Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.10.2024
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей
Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:18
2024-10-08T07:18
2024-10-08T07:18
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, задолженность Геллера по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 40 350 рублей. В 2018 году Россия внесла Геллера в санкционный список.
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В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, ДНР
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей
Экс-депутат Рады Геллер задолжал больше 40 тысяч рублей за ЖКХ в ДНР