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Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей

Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.10.2024

Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей

Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:18

2024-10-08T07:18

2024-10-08T07:18

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, задолженность Геллера по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 40 350 рублей. В 2018 году Россия внесла Геллера в санкционный список.

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в мире, украина, россия, верховная рада украины, днр