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Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.10.2024
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07:18 08.10.2024
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Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.10.2024
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей
Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:18
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, задолженность Геллера по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 40 350 рублей. В 2018 году Россия внесла Геллера в санкционный список.
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, днр
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, ДНР
Бывший депутат Верховной рады Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей

Экс-депутат Рады Геллер задолжал больше 40 тысяч рублей за ЖКХ в ДНР

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Геллер задолжал в ДНР более 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, задолженность Геллера по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 40 350 рублей.
В 2018 году Россия внесла Геллера в санкционный список.
 
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