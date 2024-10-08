https://ria.ru/20241008/gaz-1976844431.html

Обошли на повороте. Европу сдали Москве

Обошли на повороте. Европу сдали Москве - РИА Новости, 08.10.2024

Обошли на повороте. Европу сдали Москве

Несмотря на санкции, Россия наращивает поставки газа в ЕС. Последние два квартала — второй показатель после Норвегии. Американский же экспорт сократился на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на санкции, Россия наращивает поставки газа в ЕС. Последние два квартала — второй показатель после Норвегии. Американский же экспорт сократился на треть. Впрочем, отраслевые эксперты считают, что говорить о значимых изменениях на рынке пока рано.Проценты и числаПо данным европейской аналитической компании Bruegel, в третьем квартале ЕС приобрел 13,3 миллиарда кубометров российского газа — на 15% больше, чем за тот же период прошлого года (11,5 миллиарда кубометров). Соответствующая доля рынка — 19,4%, максимум со второго квартала 2022-го.Положительную динамику обеспечил именно трубопроводный газ: плюс восемь процентов за июль — сентябрь и 13% за год. СПГ потерял шесть процентов по сравнению со вторым кварталом, но прибавил 21% в годовом исчислении.Американский экспорт в третьем квартале — 9,5 миллиарда кубометров, минимум с октября — декабря 2021-го, когда было 5,9 миллиарда. Таким образом, США уже второй квартал отстают от России.С 2022 года в лидерах Норвегия. В июле — сентябре оттуда поступило 21,7 миллиарда кубометров газа, минус десять процентов к предыдущему периоду и плюс пять год к году.Кроме того, в пятерке крупнейших поставщиков — Алжир (семь миллиардов) и Великобритания (5,1).Видимость прогрессаМежду тем эксперты считают, что России далеко до возврата к лидерству. Транзит через Украину держится на уровне 40 миллионов кубометров в сутки, СПГ — без особых изменений, несколько увеличился экспорт через Турцию, но здесь скорее рыночные колебания, а не устойчивый тренд.По данным Bruegel, физический объем российского газа в ЕС почти тот же — 13,3 против 13,1 миллиарда кубометров в предыдущем квартале. СПГ немного сдал позиции (4,7 — было пять), а основным драйвером выступила Турция (4,4 и 3,9 соответственно)."В данном случает рост чисто номинальный — наша доля рынка увеличилась прежде всего за счет переориентации американских поставок на более выгодное азиатское направление", — объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Тем не менее результаты показательны, уверен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Несмотря на агрессивную риторику Запада, наше топливо остается востребованным, а СПГ легко перенаправить тому, кто больше заплатит. Цены в Европе и так в полтора-два раза выше обычных, но и этого не хватает, чтобы удержать американский газ", — отмечает он. Так что окончательно избавиться от поставок "агрессора" ЕС не удается.Однако положение довольно шаткое. Возможно ухудшение. Так, Украина закрывает транзит с января. Если не удастся договориться о прямых поставках, экспорт упадет.Снижению аппетита способствует и деиндустриализация. "Экономическая ситуация в ЕС в целом неблагополучная, да и программу экономии энергии никто не отменял", — добавляет Пикин.На носу отопительный сезон, но ЕС в третьем квартале приобрел 68,6 миллиарда кубометров голубого топлива — меньше, чем во втором (75,8).Чем топитьС пресловутым зеленым курсом ЕС тоже, конечно, не без проблем. Энергия обходится дорого, нет стабильности, к тому же экологичность под вопросом. Так, методов утилизации, к примеру, лопастей ветрогенераторов пока не существует, поэтому сейчас их просто закапывают.И сокращать спрос до бесконечности не получится — как минимум надо обеспечивать потребности домохозяйств."Сейчас потенциал для снижения уже не очень велик и скорее связан с погодными условиями. Холодная и безветренная зима — ночной кошмар европейской энергосистемы, особенно если случатся перебои в поставках", — уточняет Гривач.Отчасти поэтому, несмотря на экотренды, Европа не может отказаться от угольных электростанций. "Они продолжают действовать не только в Германии, но и в Великобритании, Польше и во многих других странах. Что удивительно, развивать более чистые АЭС на континенте не стремятся. Хотя такие разговоры ведутся, реальных шагов не предпринимают", — говорит Пикин.По его мнению, европейцы постараются обойтись норвежским газом. Но это вряд ли возможно: просто не хватит ресурсов. Старые месторождения не способны удовлетворить спрос, на разведку и разработку новых необходимы серьезные инвестиции и пять-десять лет работы, а греться надо уже сейчас.В этих условиях самым надежным источником остается "Турецкий поток", однако рассчитывать на большие объемы тут тоже не приходится. В ЕС никто толком не знает, как решить проблему.

https://ria.ru/20241003/nefteprodukty-1976070571.html

https://ria.ru/20240905/frg-1970779865.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, евросоюз, сша