Рейтинг@Mail.ru
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:59
2024-10-08T19:59
россия
украина
венгрия
петер сийярто
владимир зеленский
михаил подоляк
евросоюз
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818879304_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_2de3fa6c89fece8e02a4380573f4089a.jpg
БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*. По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами". "Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто. Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818879304_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_4154ba10199a1fe249d8ec148bd177c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, турецкий поток, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз, Турецкий поток, В мире
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа из России через Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
США захлебнулись иранской нефтью
6 октября, 08:00
По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами".
"Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто.
Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа.
Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Страна-бензоколонка — это звучит гордо!
28 сентября, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияУкраинаВенгрияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЕвросоюзТурецкий потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала