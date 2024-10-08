https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html

Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024

Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:59

2024-10-08T19:59

2024-10-08T19:59

россия

украина

венгрия

петер сийярто

владимир зеленский

михаил подоляк

евросоюз

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*. По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами". "Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто. Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

россия

украина

венгрия

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россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, турецкий поток, в мире