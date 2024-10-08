https://ria.ru/20241008/flot-1976872639.html

ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в Тихом океане

ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в Тихом океане - РИА Новости, 08.10.2024

ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в Тихом океане

Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:13

2024-10-08T05:13

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Уточняется, что тактическая группа боевых кораблей провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации противолодочной обороны, для поиска субмарины условного противника был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ. По данным флота, в составе тактической группы от российской стороны участвуют большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, от ВМС Народно-освободительной армии Китая в патрулировании задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе после участия в военно-морских учениях "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланировано проведение ряда тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html

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китай, вмф рф, тихий океан