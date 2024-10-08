https://ria.ru/20241008/flag-1977053931.html
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело - РИА Новости, 08.10.2024
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело
На Украине завели уголовное дело против женщины, пытавшейся повесить российский флаг в Одессе, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:38
2024-10-08T19:38
2024-10-08T19:38
в мире
одесса
россия
украина
екатерина ii
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976884046_0:168:693:558_1920x0_80_0_0_d0b4e2a5d386ab27673878079c8bbf24.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против женщины, пытавшейся повесить российский флаг в Одессе, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник в полиции Одесской области. Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали. "Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ… Ей грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По информации "Страны", на допросе женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ. "Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину. От кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делает НАТО, Америка… Это делается для уничтожения славян", – приводит слова женщины издание.
https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html
https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976884046_0:114:693:634_1920x0_80_0_0_f2f9703fde3a0c14cf4c74e730a73999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, украина, екатерина ii, нато
В мире, Одесса, Россия, Украина, Екатерина II, НАТО
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело
На Украине завели дело против женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе