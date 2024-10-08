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На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело - РИА Новости, 08.10.2024
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19:38 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/flag-1977053931.html
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело - РИА Новости, 08.10.2024
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело
На Украине завели уголовное дело против женщины, пытавшейся повесить российский флаг в Одессе, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:38
2024-10-08T19:38
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против женщины, пытавшейся повесить российский флаг в Одессе, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник в полиции Одесской области. Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали. "Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ… Ей грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По информации "Страны", на допросе женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ. "Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину. От кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делает НАТО, Америка… Это делается для уничтожения славян", – приводит слова женщины издание.
https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html
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в мире, одесса, россия, украина, екатерина ii, нато
В мире, Одесса, Россия, Украина, Екатерина II, НАТО
На женщину, пытавшуюся повесить российский флаг в Одессе, завели дело

На Украине завели дело против женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе

© СоцсетиЖенщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Соцсети
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против женщины, пытавшейся повесить российский флаг в Одессе, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник в полиции Одесской области.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали.
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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"Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ… Ей грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации "Страны", на допросе женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ.
"Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину. От кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делает НАТО, Америка… Это делается для уничтожения славян", – приводит слова женщины издание.
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В миреОдессаРоссияУкраинаЕкатерина IIНАТО
 
 
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