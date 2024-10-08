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На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 08.10.2024
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07:39 08.10.2024 (обновлено: 08:16 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/fedorov-1976877552.html
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 08.10.2024
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:39
2024-10-08T08:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале. По его словам, за сутки в регионе прогремело 392 взрыва, из-за чего повреждены объекты инфраструктуры. Но какие именно, чиновник не уточнил. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, украина, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

Федоров: на подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремело 392 взрыва

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.
По его словам, за сутки в регионе прогремело 392 взрыва, из-за чего повреждены объекты инфраструктуры. Но какие именно, чиновник не уточнил.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ: у Зеленского остался один выход перед тяжелой зимой на Украине
2 октября, 16:55
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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