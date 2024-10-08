https://ria.ru/20241008/fedorov-1976877552.html
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 08.10.2024
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:39
2024-10-08T07:39
2024-10-08T08:16
специальная военная операция на украине
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запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале. По его словам, за сутки в регионе прогремело 392 взрыва, из-за чего повреждены объекты инфраструктуры. Но какие именно, чиновник не уточнил. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
Федоров: на подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремело 392 взрыва