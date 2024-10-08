https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

Европа получает то, что заслужила

Европа получает то, что заслужила - РИА Новости, 08.10.2024

Европа получает то, что заслужила

Европа больше ни на что не влияет в мировой политике, хотя упорно пытается доказать обратное. Но чем больше европейские лидеры делают громких заявлений, тем... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:01

аналитика

франция

израиль

эммануэль макрон

хамас

нато

европа

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Европа больше ни на что не влияет в мировой политике, хотя упорно пытается доказать обратное. Но чем больше европейские лидеры делают громких заявлений, тем нагляднее они демонстрируют собственное бессилие. И это касается не только Украины.Накануне начала войны на Ближнем Востоке не было недостатка в заверениях западных лидеров о твердой приверженности политике защиты Израиля, лишь иногда сочетавшихся с призывом к мирному урегулированию, отказу от боевых действий и сохранению мирного населения (говорить об агрессии в отношении Ливана и о геноциде в Газе могут позволить себе лишь очень немногие европейские политики). На этом фоне довольно неожиданно прозвучало заявление президента Франции. Эммануэль Макрон призвал прекратить поставлять Израилю оружие, которое используется в операции против ХАМАС в Газе: "Франция привержена безопасности Израиля, тем не менее мы стараемся действовать последовательно. Мы не можем призывать к прекращению огня и параллельно с этим поставлять оружие".Говоря "мы", Макрон имел в виду не одну лишь Францию — она и так уже поставляет Израилю только оборонительное оружие, — а Запад в целом, в первую очередь США: именно на них еще до начала операции в Газе приходилось 70 процентов израильского оружейного импорта. Франция не одинока в своих действиях по ограничению поставок вооружений еврейскому государству — это уже сделали Испания, Канада и даже Великобритания (после прихода к власти лейбористов). Однако Макрон стал первым лидером крупной европейской страны, прямо заявившим о необходимости введения частичного эмбарго, и, что важно, он сделал это на фоне начала израильского вторжения в Ливан.Серьезный звонок для Израиля? Ведь, если Запад прекратит или даже просто ограничит поставки оружия, воевать ЦАХАЛ скоро станет нечем — ситуация в конечном счете не сильно отличается от украинской. Да, войну малой интенсивности Израиль сможет вести на имеющихся запасах и благодаря производству собственного ВПК, но для затяжного конфликта в Ливане и тем более в случае эскалации конфликта с Ираном (даже в виде обмена ракетными ударами) ему необходимы поставки западного оружия. Поэтому даже простой призыв Макрона в Израиле восприняли очень болезненно.Премьер Нетаньяху обрушился на французского президента с руганью: "Сейчас, когда Израиль борется с возглавляемыми Ираном силами варварства, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и другие западные лидеры призывают к эмбарго на поставки оружия. Позор им!"Макрона осудило и руководство совета еврейских учреждений Франции: его заявление "ранит всех, кто принимает борьбу с терроризмом близко к сердцу".То есть Францию и ее президента обозвали нецивилизованными за призыв к миру и нежелание молча наблюдать за гибелью людей в Газе и Ливане, а также за миллионами беженцев. Что ответил Париж? Там выразили сожаление по поводу "чрезмерных" высказываний Нетаньяху и заверили, что Франция является "неизменным другом" Израиля. А в воскресенье Нетаньяху и Макрон поговорили по телефону — и израильский премьер сообщил президенту Франции, что ожидает от него поддержки, "а не ограничений". То есть Париж поставили на место? Да, хотя Макрон и успел сказать Нетаньяху, что, кроме "непоколебимой приверженности" обеспечению безопасности Израиля, Франция считает необходимым срочное прекращения огня в Газе и Ливане.А как же отреагировали на призыв Макрона в США? Никак. Там не только продолжают поставки оружия Израилю, но и обсуждают с его руководством варианты удара по Ирану. Отговаривая его бить по ядерным объектам (что и невозможно без американского участия), но, похоже, допуская атаку на иранский энергетический сектор. Последствия такого удара — если он будет масштабным — можно предсказать уже сейчас: Иран в ответ осуществит новую ракетную атаку на Израиль, причем будет бить по его энергетическим объектам, в случае поражения которых возможна настоящая экологическая катастрофа. А следующим шагом взбешенное израильское руководство вполне может перейти к применению против Ирана ядерного оружия.То есть мир (как минимум ближневосточный) толкают к катастрофе — и в Европе это понимают. При этом остановить закусившего удила Нетаньяху возможно, если Запад консолидированно откажет ему в поддержке и пригрозит в том числе оружейным эмбарго. Понятно, что США пока что абсолютно не готовы пойти на это, но Европа формально имеет право голоса в мировых делах. Общая позиция Евросоюза в отношении Израиля могла бы повлиять и на позицию Штатов, демонстрируя, что Старый Свет категорически против продолжения игры с огнем, и поддерживая ту часть американской элиты, которую беспокоит все больше выходящий из-под контроля ближневосточный пожар.Но Европа не способна на это. Она не только не может занять последовательную позицию по защите своих интересов (а им однозначно отвечает прекращение игры на обострение, которую ведет Нетаньяху), но даже громкие заявления та же Франция делает, не веря в то, что они будут услышаны. Израильский премьер откровенно хамит Макрону — а тот лишь оправдывается в ответ. И это происходит в момент, когда израильская армия пытается захватить юг Ливана — страны, с которой Францию связывают особые узы (как любят подчеркивать в Париже) и за которую она несет особую ответственность. Миллион беженцев и тысячи погибших в Ливане наглядно свидетельствуют о влиянии Франции и Европы на мировую политику.Оно достигло отрицательных величин, но если на важном и все-таки всего лишь соседнем для нее Ближнем Востоке Европа ограничивается пустыми словами о необходимости прекращения кровопролития, то на своем собственном континенте ее политика просто самоубийственна. Ведь тут она даже не способна громко заявить об отказе от курса на вступление Украины в НАТО, позволяя все больше втягивать себя в прямой конфликт с Россией. Макрон может говорить об эмбарго на поставки оружия Израилю (понимая, что его слова ни на что не повлияют), но не может даже заикнуться об отказе от поставок оружия на Украину — наоборот, он периодически даже допускает отправку туда французских войск. Настоящий миротворец.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

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аналитика, франция, израиль, эммануэль макрон, хамас, нато, европа, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024