https://ria.ru/20241008/es-1976948373.html

Совет ЕС утвердил новые санкции против России

Совет ЕС утвердил новые санкции против России - РИА Новости, 08.10.2024

Совет ЕС утвердил новые санкции против России

Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", говорится в распространенном... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:39

2024-10-08T12:39

2024-10-08T13:12

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", говорится в распространенном заявлении совета. В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. "Сегодня совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом. Эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран", - указывается в документе. Сообщается также, что под "гибридные угрозы", за которые планируется вводить ограничения, будут попадать "подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов, угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественную важность, или критической инфраструктуры, использование скоординированной дезинформации, манипулирование информацией, вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия".Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений. С инициативой создания нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом" ранее выступили лидеры стран Евросоюза. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления".Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975371300.html

https://ria.ru/20240926/dyuzharrik-1974954264.html

https://ria.ru/20241007/borrel-1976729357.html

https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html

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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии