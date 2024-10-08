https://ria.ru/20241008/es-1976908329.html

В ЕС готовят Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

В ЕС готовят Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях" - РИА Новости, 08.10.2024

В ЕС готовят Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

Евросоюз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы этой стране "обсуждать мир на выгодных условиях", заявил на посвященном подготовке к... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:54

2024-10-08T10:54

2024-10-08T10:54

украина

страсбург

марош шефчович

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Евросоюз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы этой стране "обсуждать мир на выгодных условиях", заявил на посвященном подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17-18 октября заседании Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС", - сказал Шефчович. По словам вице-главы ЕК, "Евросовет (саммит ЕС 17-18 октября – ред.) также обсудит развитие событий вокруг Украины". "Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит "Большой семерки". Важно, чтобы средства были готовы к концу года", - пояснил Шефчович. По его словам, в ЕС также работают над тем, чтобы Украина "была готова к предстоящей зиме". "Вместе с нашими партнерами мы занимаемся ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии на Украине", - указал он.

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976895336.html

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украина, страсбург, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия, европарламент