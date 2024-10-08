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В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России - РИА Новости, 08.10.2024
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09:27 08.10.2024 (обновлено: 09:32 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ek-1976887431.html
В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России
В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России - РИА Новости, 08.10.2024
В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России
Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:27
2024-10-08T09:32
венгрия
россия
в мире
брюссель
манфред вебер
эдгарс ринкевичс
золтан ковач
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждет от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК."Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и министр внутренних дел Венгрии обсуждали этот вопрос, министр дал некоторые разъяснения. 18 сентября в Страсбурге Йоханссон провела встречу с венгерским министром по внутренним делам. Была достигнута договоренность, что Венгрия ответит на остающиеся вопросы в письменном виде. Еврокомиссия теперь ожидает письменные ответы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Еврокомиссии считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности"."Мы продолжим внимательно оценивать то, насколько эта схема, ее возможные последствия соответствуют обязательствам Венгрии в рамках законодательства ЕС", - заключил представитель ЕК.В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
https://ria.ru/20241003/vengrija-1976213779.html
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венгрия, россия, в мире, брюссель, манфред вебер, эдгарс ринкевичс, золтан ковач, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
Венгрия, Россия, В мире, Брюссель, Манфред Вебер, Эдгарс Ринкевичс, Золтан Ковач, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России

ЕК изучает возможные последствия решения Венгрии по визам для граждан России

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждет от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и министр внутренних дел Венгрии обсуждали этот вопрос, министр дал некоторые разъяснения. 18 сентября в Страсбурге Йоханссон провела встречу с венгерским министром по внутренним делам. Была достигнута договоренность, что Венгрия ответит на остающиеся вопросы в письменном виде. Еврокомиссия теперь ожидает письменные ответы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Еврокомиссии считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности".
"Мы продолжим внимательно оценивать то, насколько эта схема, ее возможные последствия соответствуют обязательствам Венгрии в рамках законодательства ЕС", - заключил представитель ЕК.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
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Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
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