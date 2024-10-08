В ЕК изучают возможные последствия по венгерским визам для граждан России
ЕК изучает возможные последствия решения Венгрии по визам для граждан России
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждет от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и министр внутренних дел Венгрии обсуждали этот вопрос, министр дал некоторые разъяснения. 18 сентября в Страсбурге Йоханссон провела встречу с венгерским министром по внутренним делам. Была достигнута договоренность, что Венгрия ответит на остающиеся вопросы в письменном виде. Еврокомиссия теперь ожидает письменные ответы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Еврокомиссии считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности".
"Мы продолжим внимательно оценивать то, насколько эта схема, ее возможные последствия соответствуют обязательствам Венгрии в рамках законодательства ЕС", - заключил представитель ЕК.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.