https://ria.ru/20241008/drg-1976893578.html
Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Бойцы Росгвардии ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:21
2024-10-08T10:21
2024-10-08T10:21
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На видео бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения КТО в Курской области, уничтожают ДРГ противника, укрывшуюся за брошенным грузовиком. Мото-FPV расчет определил наиболее выгодное место для запуска квадрокоптера, с которого велось обнаружение противника и дальнейшая координация оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа поменяла местоположение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976895458_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0900e79c2746cf89be6eaaccaacbbe74.jpg
Уничтожение бойцами Росгвардии ДРГ противника
Бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения КТО в Курской области, уничтожают ДРГ противника, укрывшуюся за брошенным грузовиком
2024-10-08T10:21
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Росгвардия показала кадры уничтожения украинской ДРГ в Курской области
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На видео бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения КТО в Курской области, уничтожают ДРГ противника, укрывшуюся за брошенным грузовиком.
Мото-FPV расчет определил наиболее выгодное место для запуска квадрокоптера, с которого велось обнаружение противника и дальнейшая координация оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа поменяла местоположение.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.