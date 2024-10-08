https://ria.ru/20241008/drg-1976893578.html

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Бойцы Росгвардии ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:21

2024-10-08T10:21

2024-10-08T10:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На видео бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения КТО в Курской области, уничтожают ДРГ противника, укрывшуюся за брошенным грузовиком. Мото-FPV расчет определил наиболее выгодное место для запуска квадрокоптера, с которого велось обнаружение противника и дальнейшая координация оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа поменяла местоположение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

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курская область

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бойцами Росгвардии ДРГ противника Бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения КТО в Курской области, уничтожают ДРГ противника, укрывшуюся за брошенным грузовиком 2024-10-08T10:21 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность