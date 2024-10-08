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Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
17:16 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/dorogi-1977024470.html
Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР
Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР
Специалисты из Пензенской области восстановили в Донецкой Народной Республике около 1 тысячи километров дорог и 14 искусственных сооружений, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:16
2024-10-08T17:16
пензенская область
жкх
олег мельниченко
денис пушилин
мостовик
донецкая народная республика
донбасс
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ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты из Пензенской области восстановили в Донецкой Народной Республике около 1 тысячи километров дорог и 14 искусственных сооружений, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. "Нахожусь в рабочей командировке на территории Донецкой народной республики. Я был здесь в 2022 году и вижу, что с того времени в новом российском регионе произошли огромные изменения к лучшему. Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам... С 2022 года пензенской компанией "Мостовик" восстановлено порядка 1 тысячи километров дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 километрам альтернативного пути в Крым - дороги "Новороссия" от границы с Ростовской областью до города Новоазовска", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, работы идут в круглосуточном режиме. "Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжелое время, а также тем, кому еще предстоит вернуться на родную землю", - отметил глава региона. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку пензенцев, как участвующих в обороне Донбасса, так и занимающихся восстановлением стратегически важных объектов.
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жкх, олег мельниченко, денис пушилин, мостовик, донецкая народная республика, донбасс
Пензенская область, ЖКХ, Олег Мельниченко, Денис Пушилин, Мостовик, Донецкая Народная Республика, Донбасс

Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
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ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты из Пензенской области восстановили в Донецкой Народной Республике около 1 тысячи километров дорог и 14 искусственных сооружений, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
"Нахожусь в рабочей командировке на территории Донецкой народной республики. Я был здесь в 2022 году и вижу, что с того времени в новом российском регионе произошли огромные изменения к лучшему. Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам... С 2022 года пензенской компанией "Мостовик" восстановлено порядка 1 тысячи километров дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 километрам альтернативного пути в Крым - дороги "Новороссия" от границы с Ростовской областью до города Новоазовска", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, работы идут в круглосуточном режиме. "Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжелое время, а также тем, кому еще предстоит вернуться на родную землю", - отметил глава региона.
Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку пензенцев, как участвующих в обороне Донбасса, так и занимающихся восстановлением стратегически важных объектов.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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