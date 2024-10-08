https://ria.ru/20241008/dorogi-1977024470.html

Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР

Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024

Пензенские специалисты восстановили около одной тысячи км дорог в ДНР

Специалисты из Пензенской области восстановили в Донецкой Народной Республике около 1 тысячи километров дорог и 14 искусственных сооружений, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:16

2024-10-08T17:16

2024-10-08T17:16

пензенская область

жкх

олег мельниченко

денис пушилин

мостовик

донецкая народная республика

донбасс

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ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты из Пензенской области восстановили в Донецкой Народной Республике около 1 тысячи километров дорог и 14 искусственных сооружений, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. "Нахожусь в рабочей командировке на территории Донецкой народной республики. Я был здесь в 2022 году и вижу, что с того времени в новом российском регионе произошли огромные изменения к лучшему. Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам... С 2022 года пензенской компанией "Мостовик" восстановлено порядка 1 тысячи километров дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 километрам альтернативного пути в Крым - дороги "Новороссия" от границы с Ростовской областью до города Новоазовска", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, работы идут в круглосуточном режиме. "Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжелое время, а также тем, кому еще предстоит вернуться на родную землю", - отметил глава региона. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку пензенцев, как участвующих в обороне Донбасса, так и занимающихся восстановлением стратегически важных объектов.

https://ria.ru/20241007/dogazifikatsiya-1976814617.html

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, олег мельниченко, денис пушилин, мостовик, донецкая народная республика, донбасс