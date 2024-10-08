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Почти 700 хабаровских дольщиков переедут в квартиры

Почти 700 хабаровских дольщиков переедут в квартиры - РИА Новости, 08.10.2024

Почти 700 хабаровских дольщиков переедут в квартиры

Почти 700 хабаровских дольщиков к концу текущего года переедут в достроенные квартиры, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:36

2024-10-08T05:36

2024-10-08T05:36

хабаровский край

общество

жилье

хабаровск

хабаровский край

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 8 окт - РИА Новости. Почти 700 хабаровских дольщиков к концу текущего года переедут в достроенные квартиры, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Вопрос о восстановлении прав граждан-участников долевого строительства рассмотрели на очередном заседании президиума правительства региона под руководством губернатора. В крае остается шесть проблемных объектов, все они находятся на территории Хабаровска. "Почти 700 хабаровских дольщиков в скором времени начнут переезжать в долгожданные квартиры. Первый дом, возводить который ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина начинало ещё 10 лет назад, введут в эксплуатацию до 18 октября, второй - до 25 декабря. Достроить их удалось при помощи федерального Фонда развития территорий", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор разъяснил, что по ЖК "Ленинградский", сдачи которого ждёт 451 человек, до конца октября планируется получить проектную документацию. До 30 ноября по смете должно быть готово заключение госэкспертизы. По предварительным расчётам, требуется около 2 миллиардов рублей - уже направлены в Москву предложения по софинансированию. С учётом объёма строительно-монтажных работ, новоселье дольщики смогут планировать на 2026 год, сообщил Демешин. "Хабаровский край остаётся самым проблемным регионом Дальнего Востока по обманутым дольщикам. Мы не смогли полностью выполнить поручение президента и закрыть вопрос в этом году. Официально признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков 1394 человека", - констатировал губернатор. Кроме того, Демешин рассказал, что минстрой края вместе с федеральными структурами продолжает работу по ЖСК "Утёс" на улице Фрунзе (начало строительства - 2005 год), автостоянки на улице Кавказской и домов на улице Хорышева. "Масса обращений ко мне - от дольщиков ЖК из трёх многоквартирных домов на улице Панфиловцев (начало строительства - 2013 год). Есть трудности с застройщиком - он не признан банкротом, что мешает включить комплекс в реестр проблемных объектов. При этом в наличии - действующее до мая 2026 года разрешение на строительство. Хочу заверить, что мы ищем возможность сдать эти дома и обеспечить людей долгожданным жильём", - заверил глава региона. По его словам, все эти вопросы будут вынесены на обсуждение с председателем наблюдательного совета Фонда развития территорий - заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. По данным правительства региона, в июле Демешин вручил ключи от квартир обманутым дольщикам компании "Диалог" по улице Кавказской в Хабаровске. Жилье в доме, достроенном усилиями правительства края и регионального Фонда по защите граждан-участников долевого строительства, получили 202 человека.

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https://realty.ria.ru/20240814/zhile-1965934038.html

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общество, жилье, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин