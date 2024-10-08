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Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном - РИА Новости, 08.10.2024
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18:03 08.10.2024 (обновлено: 18:25 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/dogovor-1977039409.html
Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном
Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном
Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце, завил во вторник армянский премьер Никол Пашинян в ходе саммита СНГ в Москве. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:03
2024-10-08T18:25
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце, завил во вторник армянский премьер Никол Пашинян в ходе саммита СНГ в Москве.По его словам, на данном этапе нужно принять решение по тому кругу принципиальных вопросов, которые смогут стать крепким фундаментом для мира между двумя странами. Он отметил, что речь идет об обоюдном признании территориальной целостности друг друга, подтверждении отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательстве не выдвигать таких претензий в будущем, соблюдении принципа не применения силы и угрозы силой, невмешательстве во внутренние дела друг друга, установлении дипломатических отношений и создании двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором."Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой, и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция", - заявил Пашинян.Он добавил, что и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев заявили, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений согласован как минимум на 80%, а недавно министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились активизировать работы по завершению согласования проекта мирного договора."В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано...и продолжить работу по всем остальным вопросам. В любом случае невозможно составить такой мирный договор, который ответил бы на все вопросы, урегулировал бы все аспекты двусторонних отношений. Каким бы ни был мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся важные принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать, решить и подписать новые договора. Более того, условия", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20241008/granitsa-1977025581.html
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, москва, снг
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Москва, СНГ
Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном

Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном в этом месяце

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце, завил во вторник армянский премьер Никол Пашинян в ходе саммита СНГ в Москве.
По его словам, на данном этапе нужно принять решение по тому кругу принципиальных вопросов, которые смогут стать крепким фундаментом для мира между двумя странами. Он отметил, что речь идет об обоюдном признании территориальной целостности друг друга, подтверждении отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательстве не выдвигать таких претензий в будущем, соблюдении принципа не применения силы и угрозы силой, невмешательстве во внутренние дела друг друга, установлении дипломатических отношений и создании двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.
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"Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой, и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция", - заявил Пашинян.
Он добавил, что и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев заявили, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений согласован как минимум на 80%, а недавно министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились активизировать работы по завершению согласования проекта мирного договора.
"В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано...и продолжить работу по всем остальным вопросам. В любом случае невозможно составить такой мирный договор, который ответил бы на все вопросы, урегулировал бы все аспекты двусторонних отношений. Каким бы ни был мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся важные принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать, решить и подписать новые договора. Более того, условия", - сказал Пашинян.
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