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Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 08.10.2024 (обновлено: 17:49 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/dnr-1977028812.html
Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР
Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР
Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:25
2024-10-08T17:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
россия
безопасность
вооруженные силы украины
красноармейск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Идет движение с юга &lt;...&gt; и на запад, севернее Угледара. &lt;...&gt; Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово", — сказал он.В конце сентября Кимаковский сообщил, что подразделения ВС России подошли к Селидово с трех сторон. Сейчас они пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. Что касается Красноармейска, то, по словам чиновника, украинская оборона там трещит, российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от этого населенного пункта. Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить оборону противника, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976923106.html
https://ria.ru/20241008/meditsina-1976795668.html
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донецкая народная республика
угледар
россия
красноармейск
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донецкая народная республика, угледар, россия, безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Вооруженные силы РФ
Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР

Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Идет движение с юга <...> и на запад, севернее Угледара. <...> Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово", — сказал он.
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Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.

В конце сентября Кимаковский сообщил, что подразделения ВС России подошли к Селидово с трех сторон. Сейчас они пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.
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Что касается Красноармейска, то, по словам чиновника, украинская оборона там трещит, российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от этого населенного пункта.
Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить оборону противника, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
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