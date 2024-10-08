https://ria.ru/20241008/dnr-1977028812.html

Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР

Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024

Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР

Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:25

2024-10-08T17:25

2024-10-08T17:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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безопасность

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красноармейск

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Идет движение с юга <...> и на запад, севернее Угледара. <...> Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово", — сказал он.В конце сентября Кимаковский сообщил, что подразделения ВС России подошли к Селидово с трех сторон. Сейчас они пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. Что касается Красноармейска, то, по словам чиновника, украинская оборона там трещит, российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от этого населенного пункта. Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить оборону противника, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.

https://ria.ru/20241008/ugledar-1976923106.html

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https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

донецкая народная республика

угледар

россия

красноармейск

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донецкая народная республика, угледар, россия, безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, вооруженные силы рф