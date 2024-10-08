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Мирный житель ранен из-за обстрела ДНР ВСУ

Мирный житель ранен из-за обстрела ДНР ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

Мирный житель ранен из-за обстрела ДНР ВСУ

Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:53

2024-10-08T12:53

2024-10-08T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

иван приходько

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, стирол