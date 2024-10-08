Российские военные освободили два села в ДНР

Золотая Нива расположена к западу от Пречистовки, на трассе Т0509, по которой проходило снабжение украинского гарнизона в Угледаре. Освобождение этого села позволяет двигаться дальше на запад и подойти с фланга к Великой Новоселке на Времевском выступе, на границе Запорожской области и ДНР. Кроме того, это создает угрозу для ВСУ в связи с возможным продвижением российских войск на север и отрезанием Новоукраинки и Богоявленки.