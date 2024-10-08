Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили два села в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 08.10.2024 (обновлено: 13:52 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/dnr-1976940938.html
Российские военные освободили два села в ДНР
Российские военные освободили два села в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Российские военные освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:16
2024-10-08T13:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_3e6108a86d1544b5a3445517c838373e.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Восток" заняла поселок Золотая Нива.Кроме того, бойцы Южной группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочек, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, а также отразили четыре контратаки.Потери ВСУ составили:Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Доброволья, Великой Новоселки, Новополя и Зеленого Поля и отбила одну контратаку.Украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_819ebfd8ec4676e8a950b42e4c43331a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили два села в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Военнослужащий расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
Южная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР

Село Зоряное Первое (Кураховское направление) расположено в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка.

В то же время группировка "Восток" заняла поселок Золотая Нива.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Золотая Нива в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР

Золотая Нива расположена к западу от Пречистовки, на трассе Т0509, по которой проходило снабжение украинского гарнизона в Угледаре. Освобождение этого села позволяет двигаться дальше на запад и подойти с фланга к Великой Новоселке на Времевском выступе, на границе Запорожской области и ДНР. Кроме того, это создает угрозу для ВСУ в связи с возможным продвижением российских войск на север и отрезанием Новоукраинки и Богоявленки.

Кроме того, бойцы Южной группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочек, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, а также отразили четыре контратаки.
Потери ВСУ составили:
  • примерно 855 человек убитыми и ранеными;
  • четыре автомобиля;
  • три гаубицы Д-30;
  • САУ "Гвоздика";
  • немецкая САУ Panzerhaubitze 2000;
  • американское орудие M119;
  • британская гаубица L-119;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
  • станция радиоэлектронной разведки "Пластун".
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Доброволья, Великой Новоселки, Новополя и Зеленого Поля и отбила одну контратаку.
Украинская армия потеряла:
  • около 115 солдат;
  • БМП;
  • американский бронетранспортер М113;
  • семь автомобилей;
  • французскую САУ Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала