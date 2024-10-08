Российские военные освободили два села в ДНР
Минобороны: российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
Село Зоряное Первое (Кураховское направление) расположено в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка.
В то же время группировка "Восток" заняла поселок Золотая Нива.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР
Золотая Нива расположена к западу от Пречистовки, на трассе Т0509, по которой проходило снабжение украинского гарнизона в Угледаре. Освобождение этого села позволяет двигаться дальше на запад и подойти с фланга к Великой Новоселке на Времевском выступе, на границе Запорожской области и ДНР. Кроме того, это создает угрозу для ВСУ в связи с возможным продвижением российских войск на север и отрезанием Новоукраинки и Богоявленки.
Кроме того, бойцы Южной группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочек, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, а также отразили четыре контратаки.
Потери ВСУ составили:
- примерно 855 человек убитыми и ранеными;
- четыре автомобиля;
- три гаубицы Д-30;
- САУ "Гвоздика";
- немецкая САУ Panzerhaubitze 2000;
- американское орудие M119;
- британская гаубица L-119;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
- станция радиоэлектронной разведки "Пластун".
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Доброволья, Великой Новоселки, Новополя и Зеленого Поля и отбила одну контратаку.
Украинская армия потеряла:
- около 115 солдат;
- БМП;
- американский бронетранспортер М113;
- семь автомобилей;
- французскую САУ Caesar.
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22 июня 2022, 17:18