https://ria.ru/20241008/discord--1976944364.html

Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи

Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи - РИА Новости, 08.10.2024

Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи

Число жалоб на сбои в работе Discord на 11.57 мск превысило 3,5 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:27

2024-10-08T12:27

2024-10-08T12:27

технологии

камчатский край

сахалинская область

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Discord на 11.57 мск превысило 3,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться после 9 утра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также общий сбой. Больше всего жалоб поступает от жителей Камчатского края, Сахалинской области, а также Хабаровского и Приморского края. РИА Новости отправило запрос в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html

камчатский край

сахалинская область

приморский край

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2024

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технологии, камчатский край, сахалинская область, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)