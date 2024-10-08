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Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи - РИА Новости, 08.10.2024
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12:27 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/discord--1976944364.html
Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи
Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи - РИА Новости, 08.10.2024
Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи
Число жалоб на сбои в работе Discord на 11.57 мск превысило 3,5 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:27
2024-10-08T12:27
технологии
камчатский край
сахалинская область
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Discord на 11.57 мск превысило 3,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться после 9 утра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также общий сбой. Больше всего жалоб поступает от жителей Камчатского края, Сахалинской области, а также Хабаровского и Приморского края. РИА Новости отправило запрос в Роскомнадзор.
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технологии, камчатский край, сахалинская область, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Число жалоб на работу Discord превысило 3,5 тысячи

Downdetector: число жалоб на сбои в работе Discord превысило 3,5 тысячи

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord
Стенд Discord - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Discord на 11.57 мск превысило 3,5 тысячи, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться после 9 утра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также общий сбой.
Больше всего жалоб поступает от жителей Камчатского края, Сахалинской области, а также Хабаровского и Приморского края.
РИА Новости отправило запрос в Роскомнадзор.
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ТехнологииКамчатский крайСахалинская областьПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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