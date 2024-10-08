https://ria.ru/20241008/dezertir-1977067320.html

Рада приняла в первом чтении законопроект о дезертирстве

Рада приняла в первом чтении законопроект о дезертирстве - РИА Новости, 08.10.2024

Рада приняла в первом чтении законопроект о дезертирстве

Парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:59

2024-10-08T21:59

2024-10-08T21:59

в мире

украина

ирина геращенко

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу для впервые покинувших на 72 часа воинские части военнослужащих, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко. "Верховная рада приняла за основу (в первом чтении - ред.) изменения в часть второй статьи 24 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Им предлагается, чтобы военная служба не приостанавливалась для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или дезертировавших", - написала Геращенко в своем Telegram-канале, при этом добавила, что эта норма фактически узаконение дезертирства. Она отметила, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части. Согласно пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Рады, уточняется, что речь идет о дезертирах, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

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в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины