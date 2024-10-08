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Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково - РИА Новости, 08.10.2024
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21:41 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/delo-1977065359.html
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково - РИА Новости, 08.10.2024
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:41
2024-10-08T21:41
происшествия
россия
балаково
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. "Глава ведомства запросил повторный доклад по обстоятельствам расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы Саратовской области... Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причастных к преступлениям лиц", - говорится в сообщении. Как уточняет СК РФ, в эфире федерального ТВ обсуждалось похищение и убийство предпринимательницы из Балаково, участники дискуссии выдвигали различные версии произошедшего, а также предлагали рассмотреть вопрос о возможности передачи уголовного дела для расследования на федеральном уровне. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК представить доклад "о предварительных результатах расследования и собранных доказательствах, а также по озвученным в эфире доводам". Следователи возбудили дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сначала по делу задержали супруга убитой и ее знакомую, но затем обоих отпустили. В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментировали.
https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково

Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении и убийстве жительницы Балаково

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.
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"Глава ведомства запросил повторный доклад по обстоятельствам расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы Саратовской области... Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причастных к преступлениям лиц", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК РФ, в эфире федерального ТВ обсуждалось похищение и убийство предпринимательницы из Балаково, участники дискуссии выдвигали различные версии произошедшего, а также предлагали рассмотреть вопрос о возможности передачи уголовного дела для расследования на федеральном уровне.
В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК представить доклад "о предварительных результатах расследования и собранных доказательствах, а также по озвученным в эфире доводам".
Следователи возбудили дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сначала по делу задержали супруга убитой и ее знакомую, но затем обоих отпустили. В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментировали.
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ПроисшествияРоссияБалаковоСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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