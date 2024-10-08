https://ria.ru/20241008/delo-1977065359.html

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково - РИА Новости, 08.10.2024

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве жительницы Балаково

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:41

2024-10-08T21:41

2024-10-08T21:41

происшествия

россия

балаково

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. "Глава ведомства запросил повторный доклад по обстоятельствам расследования уголовного дела о похищении и убийстве жительницы Саратовской области... Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причастных к преступлениям лиц", - говорится в сообщении. Как уточняет СК РФ, в эфире федерального ТВ обсуждалось похищение и убийство предпринимательницы из Балаково, участники дискуссии выдвигали различные версии произошедшего, а также предлагали рассмотреть вопрос о возможности передачи уголовного дела для расследования на федеральном уровне. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК представить доклад "о предварительных результатах расследования и собранных доказательствах, а также по озвученным в эфире доводам". Следователи возбудили дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сначала по делу задержали супруга убитой и ее знакомую, но затем обоих отпустили. В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментировали.

https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html

https://ria.ru/20241003/peterburg-1976253300.html

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происшествия, россия, балаково, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)