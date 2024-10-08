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В Дагестане завели дело против сиделки, истязавшей и оскорблявшей женщину - РИА Новости, 08.10.2024
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17:55 08.10.2024 (обновлено: 18:04 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/delo-1977037018.html
В Дагестане завели дело против сиделки, истязавшей и оскорблявшей женщину
В Дагестане завели дело против сиделки, истязавшей и оскорблявшей женщину - РИА Новости, 08.10.2024
В Дагестане завели дело против сиделки, истязавшей и оскорблявшей женщину
Уголовное дело об истязании возбудили в Дагестане против местной жительницы, которая, работая сиделкой, избила и оскорбляла 93-летнюю подопечную, сообщила... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:55
2024-10-08T18:04
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбудили в Дагестане против местной жительницы, которая, работая сиделкой, избила и оскорбляла 93-летнюю подопечную, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по факту истязаний, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая по устному гражданско-правовому договору на возмездной основе ухаживала за 93-летней женщиной. Третьего октября она, находясь в квартире подопечной, "причинила ей физические и психические страдания, нанеся множественные удары ладонью по различным частям тела потерпевшей". Свои действия она сопровождала "высказываниями, унижающими честь и достоинство". "Я смотрела за ней три месяца, два месяца когда я с ней проработала, я поняла, что я с ней не смогу работать, потому что я по натуре мягкий человек, а ей нужен был человек немножко тверже, которого она немножко уважала бы", – говорит подозревая на видео в Telegram-канале СУ СК. На видео с установленной в квартире камеры, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, видно, как подозреваемая сталкивает пожилую женщину на кровать, бьет ее по, лицу, телу, рукам и ногам и всячески оскорбляет ее, пока пенсионерка просит остановиться.
https://ria.ru/20231124/arest-1911607053.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело против сиделки, истязавшей и оскорблявшей женщину

СК: в Дагестане завели дело против сиделки, избившей 93-летнюю подопечную

© СУ СК России по Республике ДагестанЖительница Дагестана, подозреваемая в истязании пожилой женщины
Жительница Дагестана, подозреваемая в истязании пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© СУ СК России по Республике Дагестан
Жительница Дагестана, подозреваемая в истязании пожилой женщины
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МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбудили в Дагестане против местной жительницы, которая, работая сиделкой, избила и оскорбляла 93-летнюю подопечную, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по факту истязаний, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, подозреваемая по устному гражданско-правовому договору на возмездной основе ухаживала за 93-летней женщиной. Третьего октября она, находясь в квартире подопечной, "причинила ей физические и психические страдания, нанеся множественные удары ладонью по различным частям тела потерпевшей". Свои действия она сопровождала "высказываниями, унижающими честь и достоинство".
"Я смотрела за ней три месяца, два месяца когда я с ней проработала, я поняла, что я с ней не смогу работать, потому что я по натуре мягкий человек, а ей нужен был человек немножко тверже, которого она немножко уважала бы", – говорит подозревая на видео в Telegram-канале СУ СК.
На видео с установленной в квартире камеры, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, видно, как подозреваемая сталкивает пожилую женщину на кровать, бьет ее по, лицу, телу, рукам и ногам и всячески оскорбляет ее, пока пенсионерка просит остановиться.
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