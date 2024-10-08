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В Москве начали слушать дело экс-полицейских из банды квартирных мошенников - РИА Новости, 08.10.2024
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14:54 08.10.2024 (обновлено: 15:00 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/delo-1976986677.html
В Москве начали слушать дело экс-полицейских из банды квартирных мошенников
В Москве начали слушать дело экс-полицейских из банды квартирных мошенников - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве начали слушать дело экс-полицейских из банды квартирных мошенников
Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:54
2024-10-08T15:00
москва
россия
московская область (подмосковье)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. На скамье подсудимых, среди прочих, бывший врио главы линейного отдела на водном транспорте МВД России на водном транспорте полковник Андрей Толкач и экс-замглавы УГРО из отдела полиции столичного района Пресня Руслан Дейниченко. Как ранее заявляли в столичном СК, с 2011 по 2019 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Они привлекли соучастников, обеспечивающих изготовление поддельных документов. Обвиняемые путём обмана завладели правом собственности на 24 квартиры в Москве, одну квартиру и два земельных участка в Московской области, пытались оформить право собственности еще на две квартиры в столице, похитили со счетов пяти умерших граждан денежные вклады, совершили сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, а также похитили четверых собственников квартир. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 260 миллионов рублей. "Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Хамидуллина Р.Р., Дубровского Г.А., Николаевой С.В., Толкача А.В., Дейниченко Р.В., Величко А.В., Баркова А.А.", - рассказали в суде. В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, незаконном лишении свободы, отмывании денежных средств.
https://ria.ru/20240619/rieltory-1954002876.html
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москва
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московская область (подмосковье)
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москва, россия, московская область (подмосковье), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Москве начали слушать дело экс-полицейских из банды квартирных мошенников

В Москве начали слушать дело 2 экс-полицейских из банды квартирных мошенников

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки. 8 октября 2024
Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки. 8 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки. 8 октября 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
На скамье подсудимых, среди прочих, бывший врио главы линейного отдела на водном транспорте МВД России на водном транспорте полковник Андрей Толкач и экс-замглавы УГРО из отдела полиции столичного района Пресня Руслан Дейниченко.
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Как ранее заявляли в столичном СК, с 2011 по 2019 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Они привлекли соучастников, обеспечивающих изготовление поддельных документов. Обвиняемые путём обмана завладели правом собственности на 24 квартиры в Москве, одну квартиру и два земельных участка в Московской области, пытались оформить право собственности еще на две квартиры в столице, похитили со счетов пяти умерших граждан денежные вклады, совершили сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, а также похитили четверых собственников квартир. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 260 миллионов рублей.
"Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Хамидуллина Р.Р., Дубровского Г.А., Николаевой С.В., Толкача А.В., Дейниченко Р.В., Величко А.В., Баркова А.А.", - рассказали в суде.
В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, незаконном лишении свободы, отмывании денежных средств.
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