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При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии

При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии - РИА Новости, 08.10.2024

При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии

Жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:43

2024-10-08T21:43

2024-10-08T21:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном государственным агентством САНА."Сегодня около 20.15 (время совпадает с московским) враждебный Израиль нанес три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска в результате погибли семь человек и одиннадцать получили ранения",- написано в заявлении.Согласно коммюнике, среди погибших и раненых женщины и дети.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024