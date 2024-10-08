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При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии - РИА Новости, 08.10.2024
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21:43 08.10.2024 (обновлено: 21:52 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/damask-1977065536.html
При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии
При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии - РИА Новости, 08.10.2024
При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии
Жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:43
2024-10-08T21:52
в мире
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израиль
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном государственным агентством САНА."Сегодня около 20.15 (время совпадает с московским) враждебный Израиль нанес три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска в результате погибли семь человек и одиннадцать получили ранения",- написано в заявлении.Согласно коммюнике, среди погибших и раненых женщины и дети.
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе по Дамаску погибли семь человек, заявили в Минобороны Сирии

МО Сирии: при израильском ударе по Дамаску погибли 7 человек, 11 пострадали

© РИА НовостиПоследствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
Последствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
Последствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном государственным агентством САНА.
"Сегодня около 20.15 (время совпадает с московским) враждебный Израиль нанес три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска в результате погибли семь человек и одиннадцать получили ранения",- написано в заявлении.
Согласно коммюнике, среди погибших и раненых женщины и дети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреДамаск (город)ИзраильСирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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