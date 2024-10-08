https://ria.ru/20241008/dagestan-1977058886.html

В Дагестане задержали сиделку, избившую и оскорблявшую подопечную

В Дагестане задержали сиделку, избившую и оскорблявшую подопечную - РИА Новости, 08.10.2024

В Дагестане задержали сиделку, избившую и оскорблявшую подопечную

Жительница Дагестана, которая, работая сиделкой, избила и оскорбляла 93-летнюю подопечную, задержана в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:16

2024-10-08T20:16

2024-10-08T20:53

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Жительница Дагестана, которая, работая сиделкой, избила и оскорбляла 93-летнюю подопечную, задержана в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. "Подозреваемая в истязании пожилой женщины задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", – говорится в сообщении. Ранее против подозреваемой возбудили уголовное дело по факту истязаний в отношении человека, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ). По данным следствия, подозреваемая по устному гражданско-правовому договору на возмездной основе ухаживала за 93-летней женщиной. Третьего октября она, находясь в квартире подопечной, "причинила ей физические и психические страдания, нанеся множественные удары ладонью по различным частям тела потерпевшей". Свои действия она сопровождала "высказываниями, унижающими честь и достоинство". На видео с установленной в квартире камеры, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, видно, как подозреваемая толкает пожилую женщину на кровать, бьет ее по лицу и другим частям тела рукам и ногам и всячески оскорбляет ее, пока пенсионерка просит остановиться.

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972596457.html

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происшествия, россия