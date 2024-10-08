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Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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16:40 08.10.2024 (обновлено: 17:43 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html
Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ
Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ
Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле. В своей речи президент затронул взаимодействие на пространстве объединения, экономическое... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:40
2024-10-08T17:43
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле. В своей речи президент затронул взаимодействие на пространстве объединения, экономическое сотрудничество, а также вопросы общей истории. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Рост доли нацвалют в торговлеГоворя об экономическом сотрудничестве, президент рассказал о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах.&quot;С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств — участников СНГ. &lt;...&gt; Общими усилиями создается устойчивая и независимая финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют — их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%&quot;.Товарооборот России со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, сообщил глава государства.Дерадикализация и борьба с терроризмомКлючевым направлением совместной работы в рамках СНГ Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие силовых структур стран — участниц объединения.Кроме того, участники саммита СНГ примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации."Весьма своевременной стала инициатива президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы".Президент отметил, что лидеры стран СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки или полностью совпадают.О праздновании 80-летия ПобедыПутин предложил участникам саммита учредить в СНГ звание города трудовой славы.&quot;Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции. Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза&quot;.Кроме того, Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны. Это нужно сделать для сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам воинов, пояснил Путин.&quot;В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом&quot;.Развитие гуманитарных связейТакже в своем выступлении Путин предложил поддержать идею создания в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать форумы волонтеров стран Содружества ежегодными."Для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", — добавил российский лидер.Он подчеркнул, что Москва постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ."Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ, укрепляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. И российское председательство всячески этому содействует".Также Путин отметил важность расширения спортивных обменов в условиях политизации этой сферы.
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владимир путин, снг
Владимир Путин, СНГ

Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле. В своей речи президент затронул взаимодействие на пространстве объединения, экономическое сотрудничество, а также вопросы общей истории. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Рост доли нацвалют в торговле

Говоря об экономическом сотрудничестве, президент рассказал о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах.
«

"С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств — участников СНГ. <...> Общими усилиями создается устойчивая и независимая финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют — их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин
Товарооборот России со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, сообщил глава государства.
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Дерадикализация и борьба с терроризмом

Ключевым направлением совместной работы в рамках СНГ Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие силовых структур стран — участниц объединения.
Кроме того, участники саммита СНГ примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации.
«
"Весьма своевременной стала инициатива президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин
Президент отметил, что лидеры стран СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки или полностью совпадают.
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О праздновании 80-летия Победы

Путин предложил участникам саммита учредить в СНГ звание города трудовой славы.
«

"Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции. Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин
Кроме того, Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны. Это нужно сделать для сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам воинов, пояснил Путин.
«

"В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин
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Развитие гуманитарных связей

Также в своем выступлении Путин предложил поддержать идею создания в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать форумы волонтеров стран Содружества ежегодными.
«
"Для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", — добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что Москва постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ.
«
"Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ, укрепляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. И российское председательство всячески этому содействует".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин
Также Путин отметил важность расширения спортивных обменов в условиях политизации этой сферы.
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Владимир ПутинСНГ
 
 
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