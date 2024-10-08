https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ

Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ

Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле. В своей речи президент затронул взаимодействие на пространстве объединения, экономическое... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:40

2024-10-08T16:40

2024-10-08T17:43

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле. В своей речи президент затронул взаимодействие на пространстве объединения, экономическое сотрудничество, а также вопросы общей истории. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Рост доли нацвалют в торговлеГоворя об экономическом сотрудничестве, президент рассказал о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах."С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств — участников СНГ. <...> Общими усилиями создается устойчивая и независимая финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют — их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%".Товарооборот России со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, сообщил глава государства.Дерадикализация и борьба с терроризмомКлючевым направлением совместной работы в рамках СНГ Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие силовых структур стран — участниц объединения.Кроме того, участники саммита СНГ примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации."Весьма своевременной стала инициатива президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы".Президент отметил, что лидеры стран СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки или полностью совпадают.О праздновании 80-летия ПобедыПутин предложил участникам саммита учредить в СНГ звание города трудовой славы."Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции. Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза".Кроме того, Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны. Это нужно сделать для сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам воинов, пояснил Путин."В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом".Развитие гуманитарных связейТакже в своем выступлении Путин предложил поддержать идею создания в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать форумы волонтеров стран Содружества ежегодными."Для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", — добавил российский лидер.Он подчеркнул, что Москва постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ."Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ, укрепляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. И российское председательство всячески этому содействует".Также Путин отметил важность расширения спортивных обменов в условиях политизации этой сферы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, снг