https://ria.ru/20241008/chukotka-1976916452.html

Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке

Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке - РИА Новости, 08.10.2024

Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке

Спасатели доставили в Анадырь на вертолете Ми-8 пять человек с судна, которое потеряло ход на реке на Чукотке, сообщает департамент промышленности региона. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:16

2024-10-08T11:16

2024-10-08T11:16

происшествия

анадырь

чукотка

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Спасатели доставили в Анадырь на вертолете Ми-8 пять человек с судна, которое потеряло ход на реке на Чукотке, сообщает департамент промышленности региона. Департамент ранее информировал, что в 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке у маломерного судна сломался мотор. На борту находились пять человек, включая двух детей. На помощь из Анадыря вылетел вертолёт Ми-8, а также вышел катер с сотрудниками ГИМС. "В 19.10 (10.10 мск) в Анадыре приземлился вертолет Ми-8 с 5 людьми на борту, среди которых было двое детей. Все пассажиры чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html

анадырь

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анадырь, чукотка, ми-8 амтш