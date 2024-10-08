https://ria.ru/20241008/chukotka-1976916452.html
Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке
Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке - РИА Новости, 08.10.2024
Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке
Спасатели доставили в Анадырь на вертолете Ми-8 пять человек с судна, которое потеряло ход на реке на Чукотке, сообщает департамент промышленности региона. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:16
2024-10-08T11:16
2024-10-08T11:16
происшествия
анадырь
чукотка
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Спасатели доставили в Анадырь на вертолете Ми-8 пять человек с судна, которое потеряло ход на реке на Чукотке, сообщает департамент промышленности региона. Департамент ранее информировал, что в 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке у маломерного судна сломался мотор. На борту находились пять человек, включая двух детей. На помощь из Анадыря вылетел вертолёт Ми-8, а также вышел катер с сотрудниками ГИМС. "В 19.10 (10.10 мск) в Анадыре приземлился вертолет Ми-8 с 5 людьми на борту, среди которых было двое детей. Все пассажиры чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь, чукотка, ми-8 амтш
Происшествия, Анадырь, Чукотка, Ми-8 АМТШ
Вертолет эвакуировал людей с судна, потерявшего ход на реке на Чукотке
Ми-8 доставил в Анадырь пять человек с судна, потерявшего ход на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Спасатели доставили в Анадырь на вертолете Ми-8 пять человек с судна, которое потеряло ход на реке на Чукотке, сообщает департамент промышленности региона.
Департамент ранее информировал, что в 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке у маломерного судна сломался мотор. На борту находились пять человек, включая двух детей. На помощь из Анадыря вылетел вертолёт Ми-8, а также вышел катер с сотрудниками ГИМС.
"В 19.10 (10.10 мск) в Анадыре приземлился вертолет Ми-8 с 5 людьми на борту, среди которых было двое детей. Все пассажиры чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи", - говорится в сообщении.