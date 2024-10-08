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На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами
На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами - РИА Новости, 08.10.2024
На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами
Маломерное судно с пятью пассажирами, в том числе двумя детьми, потеряло ход на реке на Чукотке, на помощь им вылетел вертолет Ми-8, сообщает департамент... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:39
2024-10-08T09:39
2024-10-08T09:43
происшествия
чукотка
анадырь
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Маломерное судно с пятью пассажирами, в том числе двумя детьми, потеряло ход на реке на Чукотке, на помощь им вылетел вертолет Ми-8, сообщает департамент промышленности региона. "В 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке произошла поломка мотора маломерного судна, которое двигалось в окружную столицу. На борту судна находятся пять человек, включая двух детей", - говорится в сообщении. Информация передана профильным структурам. Для оказания помощи людям на реке из города Анадырь вылетел вертолёт Ми-8. На его борту находятся пять человек.Также к месту выдвинулись на катере трое сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, сообщает региональный главк МЧС РФ.
https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, анадырь, ми-8 амтш
Происшествия, Чукотка, Анадырь, Ми-8 АМТШ
На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами
На Чукотке маломерное судно с 5 пассажирами потеряло ход из-за поломки мотора