https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html

На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами

На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами - РИА Новости, 08.10.2024

На Чукотке потеряло ход маломерное судно с пассажирами

Маломерное судно с пятью пассажирами, в том числе двумя детьми, потеряло ход на реке на Чукотке, на помощь им вылетел вертолет Ми-8, сообщает департамент... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:39

2024-10-08T09:39

2024-10-08T09:43

происшествия

чукотка

анадырь

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Маломерное судно с пятью пассажирами, в том числе двумя детьми, потеряло ход на реке на Чукотке, на помощь им вылетел вертолет Ми-8, сообщает департамент промышленности региона. "В 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке произошла поломка мотора маломерного судна, которое двигалось в окружную столицу. На борту судна находятся пять человек, включая двух детей", - говорится в сообщении. Информация передана профильным структурам. Для оказания помощи людям на реке из города Анадырь вылетел вертолёт Ми-8. На его борту находятся пять человек.Также к месту выдвинулись на катере трое сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, сообщает региональный главк МЧС РФ.

https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html

чукотка

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чукотка, анадырь, ми-8 амтш