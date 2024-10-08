https://ria.ru/20241008/chereshnya-1955746422.html

Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни

Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни - РИА Новости, 08.10.2024

Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни

Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:36

2024-10-08T10:36

2024-10-08T10:44

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при этом в черешне содержатся витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатка, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена. Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна", - рассказала Стародубова. По ее словам, также ягода содержит необходимые для организма минеральные вещества - калий, магний, железо, она - источник биофлавоноидов. "В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов", - рассказала врач. Она подчеркнула, какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать все же не следует. "Из-за довольно высокого содержания клетчатки черешню, так же, как, например, сливы или абрикосы, не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения", - рассказала Стародубова. По ее словам, черешня исключается из рациона питания при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё. "Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню", - добавила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20240621/zozh-1954584356.html

https://rsport.ria.ru/20240714/vishnya-ili-chereshnya-1959199494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

антонина стародубова, общество