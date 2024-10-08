https://ria.ru/20241008/chekaliny-1976912732.html
Чекалины обжаловали домашний арест
Чекалины обжаловали домашний арест - РИА Новости, 08.10.2024
Чекалины обжаловали домашний арест
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем обжаловали домашний арест по обвинению в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:25
2024-10-08T11:25
2024-10-08T12:42
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем обжаловали домашний арест по обвинению в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты", — сказал собеседник агентства. Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде, дату заседания пока не назначили. На прошлой неделе стало известно, что Чекалины и их партнер по бизнесу Роман Вишняк стали фигурантами уже третьего по счету уголовного дела — их обвиняют в том, что с помощью подложных документов они вывели из России более 250 миллионов рублей. По статье о валютных операциях с использованием подложных документов блогерам грозит до десяти лет лишения свободы.Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Лерчек должна отбывать его в арендованном коттедже в подмосковной Истре, где живет с тремя детьми. Его бывшего мужа обязали находиться в доме в селе Ильинское в городском округе Красногорска.Во время домашнего ареста запрещается пользоваться интернетом и почтой, а телефон можно использовать только для вызова экстренных служб. Нельзя общаться с другими фигурантами дела. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.Уголовные дела против ЧекалиныхВ марте прошлого года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html
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происшествия, москва, россия, валерия чекалина, московский городской суд, истра
Происшествия, Москва, Россия, Валерия Чекалина, Московский городской суд, Истра
Чекалины обжаловали домашний арест
Валерия и Артем Чекалины обжаловали домашний арест
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем обжаловали домашний арест по обвинению в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
«
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты", — сказал собеседник агентства.
Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде
, дату заседания пока не назначили.
На прошлой неделе стало известно, что Чекалины и их партнер по бизнесу Роман Вишняк стали фигурантами уже третьего по счету уголовного дела — их обвиняют в том, что с помощью подложных документов они вывели из России
более 250 миллионов рублей. По статье о валютных операциях с использованием подложных документов блогерам грозит до десяти лет лишения свободы.
Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Лерчек должна отбывать его в арендованном коттедже в подмосковной Истре
, где живет с тремя детьми. Его бывшего мужа обязали находиться в доме в селе Ильинское в городском округе Красногорска.
Во время домашнего ареста запрещается пользоваться интернетом и почтой, а телефон можно использовать только для вызова экстренных служб. Нельзя общаться с другими фигурантами дела. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.
Уголовные дела против Чекалиных
В марте прошлого года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.
Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК
, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин
, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.
В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.