https://ria.ru/20241008/chekaliny-1976912732.html

Чекалины обжаловали домашний арест

Чекалины обжаловали домашний арест - РИА Новости, 08.10.2024

Чекалины обжаловали домашний арест

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем обжаловали домашний арест по обвинению в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:25

2024-10-08T11:25

2024-10-08T12:42

происшествия

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московский городской суд

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем обжаловали домашний арест по обвинению в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты", — сказал собеседник агентства. Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде, дату заседания пока не назначили. На прошлой неделе стало известно, что Чекалины и их партнер по бизнесу Роман Вишняк стали фигурантами уже третьего по счету уголовного дела — их обвиняют в том, что с помощью подложных документов они вывели из России более 250 миллионов рублей. По статье о валютных операциях с использованием подложных документов блогерам грозит до десяти лет лишения свободы.Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Лерчек должна отбывать его в арендованном коттедже в подмосковной Истре, где живет с тремя детьми. Его бывшего мужа обязали находиться в доме в селе Ильинское в городском округе Красногорска.Во время домашнего ареста запрещается пользоваться интернетом и почтой, а телефон можно использовать только для вызова экстренных служб. Нельзя общаться с другими фигурантами дела. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.Уголовные дела против ЧекалиныхВ марте прошлого года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.

https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html

https://ria.ru/20241002/chekaliny-1975873213.html

https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html

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