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На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 08.10.2024
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Наука
 
08:10 08.10.2024 (обновлено: 09:07 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/burya-1976879517.html
На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых
На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 08.10.2024
На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых
Сильная магнитная буря началась на Земле, хотя прогнозы этого не предполагали, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:10
2024-10-08T09:07
наука
земля
михаил леус
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, хотя прогнозы этого не предполагали, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.&quot;В ранние утренние часы наступившего вторника, после пяти часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам&quot;, — написал он.По словам синоптика, слабая магнитная буря, которая началась в ночь на 7 октября и закончилась утром, во второй половине дня возобновилась. Временами магнитосфера Земли раскачивалась до уровня средней магнитной бури класса G2. В колебаниях между слабой и средней бурями прошла и минувшая ночь. "Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будем опираться на научные прогнозы и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится и во второй половине дня геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние", — добавил Леус. Он отметил, что на Солнце произошла еще одна вспышка максимально возможного класса Х — ее интенсивность оценивается в Х2,1. Пик ее мощности пришелся на 22:13 мск 7 октября. По словам специалиста, это уже третья вспышка класса X все в той же области Солнца № 3842. Леус добавил, что вероятность влияния этой вспышки на Землю предварительно оценивается как небольшая, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла довольно далеко от линии Солнце — Земля.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.
https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус
Наука, Земля, Михаил Леус
На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых

Синоптик Леус: на Земле началась сильная магнитная буря

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, хотя прогнозы этого не предполагали, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
«

"В ранние утренние часы наступившего вторника, после пяти часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам", — написал он.

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По словам синоптика, слабая магнитная буря, которая началась в ночь на 7 октября и закончилась утром, во второй половине дня возобновилась. Временами магнитосфера Земли раскачивалась до уровня средней магнитной бури класса G2. В колебаниях между слабой и средней бурями прошла и минувшая ночь.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

"Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будем опираться на научные прогнозы и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится и во второй половине дня геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние", — добавил Леус.
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Он отметил, что на Солнце произошла еще одна вспышка максимально возможного класса Х — ее интенсивность оценивается в Х2,1. Пик ее мощности пришелся на 22:13 мск 7 октября. По словам специалиста, это уже третья вспышка класса X все в той же области Солнца № 3842.
Леус добавил, что вероятность влияния этой вспышки на Землю предварительно оценивается как небольшая, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла довольно далеко от линии Солнце — Земля.
Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.
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