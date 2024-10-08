https://ria.ru/20241008/burya-1976879517.html

На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых

На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 08.10.2024

На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых

Сильная магнитная буря началась на Земле, хотя прогнозы этого не предполагали, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:10

2024-10-08T08:10

2024-10-08T09:07

наука

земля

михаил леус

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, хотя прогнозы этого не предполагали, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале."В ранние утренние часы наступившего вторника, после пяти часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам", — написал он.По словам синоптика, слабая магнитная буря, которая началась в ночь на 7 октября и закончилась утром, во второй половине дня возобновилась. Временами магнитосфера Земли раскачивалась до уровня средней магнитной бури класса G2. В колебаниях между слабой и средней бурями прошла и минувшая ночь. "Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будем опираться на научные прогнозы и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится и во второй половине дня геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние", — добавил Леус. Он отметил, что на Солнце произошла еще одна вспышка максимально возможного класса Х — ее интенсивность оценивается в Х2,1. Пик ее мощности пришелся на 22:13 мск 7 октября. По словам специалиста, это уже третья вспышка класса X все в той же области Солнца № 3842. Леус добавил, что вероятность влияния этой вспышки на Землю предварительно оценивается как небольшая, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла довольно далеко от линии Солнце — Земля.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.

https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://radiosputnik.ru/20240912/immunitet-1972342369.html

https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html

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земля, михаил леус