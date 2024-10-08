https://ria.ru/20241008/braverman-1977017853.html

Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли

Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли - РИА Новости, 08.10.2024

Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли

У ВЭБ.РФ есть четыре основных инструмента для финансирования проектов в фармацевтической промышленности, производстве медицинских изделий и создания медицинских РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:59

2024-10-08T16:59

2024-10-08T16:59

экономика

россия

александр браверман

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У ВЭБ.РФ есть четыре основных инструмента для финансирования проектов в фармацевтической промышленности, производстве медицинских изделий и создания медицинских центров, сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Александр Браверман. Об этом он заявил на главной пленарной сессии "Движение к технологическому лидерству — нацпроекты технологического суверенитета для здравоохранения", которая прошла в рамках международного форума "Биопром". По его словам, первый инструмент — это кластерная инвестиционная платформа Минпромторга (КИП). На сегодняшний день в разной степени реализации находятся четыре проекта, из них два проекта — в высокой степени готовности (общим объемом 65 миллиардов рублей). Это проект организации производства полного цикла препаратов против онкологических заболеваний, и проект производства низкомаржинальной, но стратегически значимой продукции. Кроме того, готовятся к рассмотрению проект производства фармацевтических субстанций и проект выпуска кристаллической микроцеллюлозы (составляет 95% любой таблетки). "Второй инструмент — "Фабрика проектного финансирования", которая рассчитана на крупные проекты от трех миллиардов рублей. В рамках данной меры поддержки прорабатывается возможность финансирования проекта создания федеральной сети медцентров", - привели в пресс-службе ВЭБа слова Бравермана. Третий инструмент — поддержка предприятий ОПК, которые производят гражданскую продукцию. Так, ВЭБ.РФ при координации Минпромторга прорабатывает проект по расширению производства протезно-ортопедических изделий для верхних и нижних конечностей, пояснил спикер. Он добавил, что четвертый инструмент — предоставление гарантий по займам Фонда развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Браверман подчеркнул, что возможно комбинировать различные инструменты поддержки. Он также добавил, что ВЭБ.РФ совместно с Минпромторгом России проактивно будет дополнительно информировать производителей фармацевтической продукции о доступных для них инструментах поддержки.

https://ria.ru/20240905/vebrf-1970824868.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, александр браверман, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)