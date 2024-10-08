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Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли - РИА Новости, 08.10.2024
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16:59 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/braverman-1977017853.html
Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли
Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли - РИА Новости, 08.10.2024
Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли
У ВЭБ.РФ есть четыре основных инструмента для финансирования проектов в фармацевтической промышленности, производстве медицинских изделий и создания медицинских РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:59
2024-10-08T16:59
экономика
россия
александр браверман
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У ВЭБ.РФ есть четыре основных инструмента для финансирования проектов в фармацевтической промышленности, производстве медицинских изделий и создания медицинских центров, сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Александр Браверман. Об этом он заявил на главной пленарной сессии "Движение к технологическому лидерству — нацпроекты технологического суверенитета для здравоохранения", которая прошла в рамках международного форума "Биопром". По его словам, первый инструмент — это кластерная инвестиционная платформа Минпромторга (КИП). На сегодняшний день в разной степени реализации находятся четыре проекта, из них два проекта — в высокой степени готовности (общим объемом 65 миллиардов рублей). Это проект организации производства полного цикла препаратов против онкологических заболеваний, и проект производства низкомаржинальной, но стратегически значимой продукции. Кроме того, готовятся к рассмотрению проект производства фармацевтических субстанций и проект выпуска кристаллической микроцеллюлозы (составляет 95% любой таблетки). "Второй инструмент — "Фабрика проектного финансирования", которая рассчитана на крупные проекты от трех миллиардов рублей. В рамках данной меры поддержки прорабатывается возможность финансирования проекта создания федеральной сети медцентров", - привели в пресс-службе ВЭБа слова Бравермана. Третий инструмент — поддержка предприятий ОПК, которые производят гражданскую продукцию. Так, ВЭБ.РФ при координации Минпромторга прорабатывает проект по расширению производства протезно-ортопедических изделий для верхних и нижних конечностей, пояснил спикер. Он добавил, что четвертый инструмент — предоставление гарантий по займам Фонда развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Браверман подчеркнул, что возможно комбинировать различные инструменты поддержки. Он также добавил, что ВЭБ.РФ совместно с Минпромторгом России проактивно будет дополнительно информировать производителей фармацевтической продукции о доступных для них инструментах поддержки.
https://ria.ru/20240905/vebrf-1970824868.html
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экономика, россия, александр браверман, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Александр Браверман, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПервый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У ВЭБ.РФ есть четыре основных инструмента для финансирования проектов в фармацевтической промышленности, производстве медицинских изделий и создания медицинских центров, сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Александр Браверман.
Об этом он заявил на главной пленарной сессии "Движение к технологическому лидерству — нацпроекты технологического суверенитета для здравоохранения", которая прошла в рамках международного форума "Биопром".
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По его словам, первый инструмент — это кластерная инвестиционная платформа Минпромторга (КИП). На сегодняшний день в разной степени реализации находятся четыре проекта, из них два проекта — в высокой степени готовности (общим объемом 65 миллиардов рублей). Это проект организации производства полного цикла препаратов против онкологических заболеваний, и проект производства низкомаржинальной, но стратегически значимой продукции. Кроме того, готовятся к рассмотрению проект производства фармацевтических субстанций и проект выпуска кристаллической микроцеллюлозы (составляет 95% любой таблетки).
"Второй инструмент — "Фабрика проектного финансирования", которая рассчитана на крупные проекты от трех миллиардов рублей. В рамках данной меры поддержки прорабатывается возможность финансирования проекта создания федеральной сети медцентров", - привели в пресс-службе ВЭБа слова Бравермана.
Третий инструмент — поддержка предприятий ОПК, которые производят гражданскую продукцию. Так, ВЭБ.РФ при координации Минпромторга прорабатывает проект по расширению производства протезно-ортопедических изделий для верхних и нижних конечностей, пояснил спикер.
Он добавил, что четвертый инструмент — предоставление гарантий по займам Фонда развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга).
Браверман подчеркнул, что возможно комбинировать различные инструменты поддержки. Он также добавил, что ВЭБ.РФ совместно с Минпромторгом России проактивно будет дополнительно информировать производителей фармацевтической продукции о доступных для них инструментах поддержки.
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ЭкономикаРоссияАлександр БраверманФонд развития промышленностиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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