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Основные работы по реконструкции корпуса центра имени Боткина завершены

Основные работы по реконструкции корпуса центра имени Боткина завершены - РИА Новости, 08.10.2024

Основные работы по реконструкции корпуса центра имени Боткина завершены

Основные работы по реконструкции корпуса №2 клинического центра им. С.П. Боткина уже завершены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:22

2024-10-08T15:22

2024-10-08T15:22

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общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Основные работы по реконструкции корпуса №2 клинического центра им. С.П. Боткина уже завершены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин "В этом году занимаемся тремя зданиями. В лечебном корпусе №2 основные работы уже закончили. В научно-академическом корпусе №10 выполнено 98% запланированного объёма. Завершим всё до конца года. Терапевтический корпус №8 готов на 60%. Окончание работ запланировано на первый квартал 2025 года", - написал он в своем Telegram-канале. Помимо этого, в клинике будут обустроены тёплые переходы между историческим 10-м и корпусами №16 и №21. Также началось благоустройство территории больницы. "Комфортнее и функциональнее станет центральный парк, преобразится парадный двор, где вместо старого неработающего делаем два фонтана, появятся пять новых контрольно-пропускных пунктов, а рядом с пятью корпусами - зоны отдыха. Работы по благоустройству выполнены уже на 60%", - добавил Собянин.

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общество, москва, сергей собянин