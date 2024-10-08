https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976960523.html

В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе

В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.10.2024

В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе

Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:10

2024-10-08T13:10

2024-10-08T13:10

северный кавказ

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета. "Международные террористические организации усиливают пропагандистское воздействие на население Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Их сторонники наращивают интенсивность распространения нетрадиционных для России течений ислама радикального толка. В этих целях террористы активно задействуют интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации", - сказал Бортников.

https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976959771.html

северный кавказ

россия

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северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)