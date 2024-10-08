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В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.10.2024
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13:10 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976960523.html
В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе
В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.10.2024
В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе
Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:10
2024-10-08T13:10
северный кавказ
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета. "Международные террористические организации усиливают пропагандистское воздействие на население Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Их сторонники наращивают интенсивность распространения нетрадиционных для России течений ислама радикального толка. В этих целях террористы активно задействуют интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации", - сказал Бортников.
https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976959771.html
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северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Северный Кавказ, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе

Бортников: террористы усиливают религиозную пропаганду на Северном Кавказе

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.
"Международные террористические организации усиливают пропагандистское воздействие на население Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Их сторонники наращивают интенсивность распространения нетрадиционных для России течений ислама радикального толка. В этих целях террористы активно задействуют интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации", - сказал Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Северный КавказРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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