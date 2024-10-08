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Бортников заявил о попытках Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.10.2024
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13:09 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976959771.html
Бортников заявил о попытках Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе
Бортников заявил о попытках Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.10.2024
Бортников заявил о попытках Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе
Не прекращаются попытки Запада раскачать общественно-политическую ситуацию на Северном Кавказе, заявил директор ФСБ, председатель Национального... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:09
2024-10-08T13:09
северный кавказ
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Не прекращаются попытки Запада раскачать общественно-политическую ситуацию на Северном Кавказе, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании комитета во вторник. "Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа – ред.) общественно-политическую ситуацию. Наша общая задача – не допустить дальнейшего проникновения на Северный Кавказ радикальных идеологических установок и обеспечить на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности местной молодежи", - сказал Бортников.
https://ria.ru/20241004/ssha-1976316388.html
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северный кавказ, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Северный Кавказ, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Бортников заявил о попытках Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе

Бортников: не прекращаются попытки Запада раскачать ситуацию на Северном Кавказе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Не прекращаются попытки Запада раскачать общественно-политическую ситуацию на Северном Кавказе, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании комитета во вторник.
"Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа – ред.) общественно-политическую ситуацию. Наша общая задача – не допустить дальнейшего проникновения на Северный Кавказ радикальных идеологических установок и обеспечить на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности местной молодежи", - сказал Бортников.
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ
4 октября, 10:37
 
Северный КавказАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
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