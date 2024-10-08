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В Госдуме назвали заявление Борреля об Украине явкой с повинной - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/borrel-1976877374.html
В Госдуме назвали заявление Борреля об Украине явкой с повинной
В Госдуме назвали заявление Борреля об Украине явкой с повинной - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме назвали заявление Борреля об Украине явкой с повинной
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли западных стран в украинском... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:29
2024-10-08T07:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
жозеп боррель
дмитрий белик
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли западных стран в украинском конфликте явкой с повинной. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. "Глава Евродипломатии вновь жонглирует громкими словами, чтобы оправдать участие Запада в украинском конфликте. Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, только Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, а предоставляемая военная помощь лишь способствует эскалации и поддержанию его пламени. "Интересы Украины здесь не фигурируют нигде, поэтому заявления Борреля о безопасности украинцев и европейцев, которые якобы видят угрозу от нашей страны, лживы и абсурдны", - сказал Белик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241008/formula-1976871900.html
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украина, россия, европа, жозеп боррель, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление Борреля об Украине явкой с повинной

Депутат Белик назвал заявления Борреля о роли Запад на Украине явкой с повинной

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли западных стран в украинском конфликте явкой с повинной.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через "формулу Зеленского"
04:51
"Глава Евродипломатии вновь жонглирует громкими словами, чтобы оправдать участие Запада в украинском конфликте. Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, только Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, а предоставляемая военная помощь лишь способствует эскалации и поддержанию его пламени.
"Интересы Украины здесь не фигурируют нигде, поэтому заявления Борреля о безопасности украинцев и европейцев, которые якобы видят угрозу от нашей страны, лживы и абсурдны", - сказал Белик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
01:12
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаЖозеп БоррельДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
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