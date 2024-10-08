https://ria.ru/20241008/borba-1977048447.html
Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма
Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 08.10.2024
Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма
Лидеры стран СНГ приветствуют резолюцию генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, следует из обращения глав государств-участников СНГ к... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:48
2024-10-08T18:48
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ приветствуют резолюцию генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля. "В этой связи приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в обращении.
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снг, оон, в мире
Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма
Главы стран СНГ приветствуют резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ приветствуют резолюцию генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
"В этой связи приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в обращении.