https://ria.ru/20241008/borba-1977048447.html

Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма

Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 08.10.2024

Главы СНГ одобрили резолюцию ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма

Лидеры стран СНГ приветствуют резолюцию генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, следует из обращения глав государств-участников СНГ к... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:48

2024-10-08T18:48

2024-10-08T18:48

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ приветствуют резолюцию генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля. "В этой связи приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20241008/borba-1977048022.html

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