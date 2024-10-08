https://ria.ru/20241008/borba-1977048022.html
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом
Лидеры стран СНГ назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны, следует из обращения глав... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:44
2024-10-08T18:44
2024-10-08T18:50
снг
содружество
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Наш общий долг - свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20241008/putin-1977009864.html
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снг, содружество , в мире
СНГ, Содружество , В мире
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма общим долгом