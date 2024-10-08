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Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом - РИА Новости, 08.10.2024
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18:44 08.10.2024 (обновлено: 18:50 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/borba-1977048022.html
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом
Лидеры стран СНГ назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны, следует из обращения глав... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:44
2024-10-08T18:50
снг
содружество
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Наш общий долг - свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны", - говорится в обращении.
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снг, содружество , в мире
СНГ, Содружество , В мире
Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма долгом

Лидеры стран СНГ назвали борьбу против проявлений неонацизма общим долгом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны, следует из обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Наш общий долг - свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны", - говорится в обращении.
Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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