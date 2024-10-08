https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html

Даванков обратится в РКН с призывом пересмотреть блокировку Discord

Даванков обратится в РКН с призывом пересмотреть блокировку Discord - РИА Новости, 08.10.2024

Даванков обратится в РКН с призывом пересмотреть блокировку Discord

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть блокировку... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:11

2024-10-08T22:11

2024-10-08T22:11

общество

россия

владислав даванков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс

госдума рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть блокировку Discord. Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. "Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение. С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN", - сообщил Даванков в своем Telegram-канале. По его словам, в России мессенджером Discord пользуются до 40 миллиона человек, и он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах, так как по функционалу "его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт". "Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон ещё перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN", - добавил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html

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общество, россия, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, госдума рф