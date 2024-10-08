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Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 08.10.2024

Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли сильный удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:41

2024-10-08T22:41

2024-10-08T22:46

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли сильный удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Столб дыма виден из квартала, расположенного в нескольких километрах выше ливанской столицы.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024