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Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 08.10.2024
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли сильный удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:41
2024-10-08T22:41
2024-10-08T22:46
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли сильный удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Столб дыма виден из квартала, расположенного в нескольких километрах выше ливанской столицы.
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута в районе Хадат