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ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 08.10.2024
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20:53 08.10.2024 (обновлено: 20:56 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/beyrut-1977062268.html
ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута эвакуироваться
ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 08.10.2024
ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Хадас и Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:53
2024-10-08T20:56
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
хезболла
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Хадас и Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, вблизи оттуда якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах". "Срочное предупреждение для жителей южного пригорода в Харет Хрейк и Хадас-Бейрут, в частности для тех, кто находится в зданиях, обозначенных на картах, и в соседних домах. Вы находитесь вблизи объектов... "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, бейрут, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, Хезболла, Израиль, Бейрут, Ливан, В мире
ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвала жителей двух кварталов в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Хадас и Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, вблизи оттуда якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода в Харет Хрейк и Хадас-Бейрут, в частности для тех, кто находится в зданиях, обозначенных на картах, и в соседних домах. Вы находитесь вблизи объектов... "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
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Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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