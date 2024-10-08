https://ria.ru/20241008/bespilotnik-1977029373.html

В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.10.2024

В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен во вторник в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:26

2024-10-08T17:26

2024-10-08T17:32

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен во вторник в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днем в Курской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф