https://ria.ru/20241008/bespilotnik-1977029373.html
В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.10.2024
В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен во вторник в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:26
2024-10-08T17:26
2024-10-08T17:32
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен во вторник в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днем в Курской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
Смирнов: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Курской областью