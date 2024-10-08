https://ria.ru/20241008/berns-1976875079.html

Глава ЦРУ предупредил о риске эскалации между Израилем и Ираном

Глава ЦРУ предупредил о риске эскалации между Израилем и Ираном - РИА Новости, 08.10.2024

Глава ЦРУ предупредил о риске эскалации между Израилем и Ираном

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил, что некоторые "недоразумения" грозят эскалацией между Израилем и Ираном в РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T06:22

2024-10-08T06:22

2024-10-08T06:22

в мире

израиль

иран

сша

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил, что некоторые "недоразумения" грозят эскалацией между Израилем и Ираном в ближайшие недели. "Мы сталкиваемся с очень реальной опасностью дальнейшей эскалации конфликта в регионе... Вы можете увидеть потенциал для непреднамеренных столкновений, недоразумений, действий, которые начинают жить своей жизнью... И я считаю, что это задача для президента и политиков с американской стороны - помочь сориентироваться в течение следующих нескольких недель", - приводит агентство Блумберг слова Бернса, выступавшего на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде, штат Джорджия. По мнению директора ЦРУ, лидеры Израиля или Ирана не стремятся к полномасштабному конфликту, но угроза эскалации остается. Он считает, что израильское руководство "очень тщательно взвешивает", как оно собирается отреагировать на недавнюю атаку Ирана. По мнению Бернса, Израиль "принимает во внимание" опасения, которые выразили президент США Джо Байден и другие высокопоставленные политики. Он также обратил внимание на возможные последствия различных видов ударов, в том числе для глобального энергетического рынка и глобальной экономики. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, иран, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), обострение ситуации между ираном и израилем