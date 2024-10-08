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В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/berbok-1976883664.html
В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России
В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:59
2024-10-08T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
михаил шеремет
анналена бербок
владимир путин
мид германии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием. Ее позицию приводит издание Tagesschau. "Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html
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в мире, россия, киев, михаил шеремет, анналена бербок, владимир путин, мид германии, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Михаил Шеремет, Анналена Бербок, Владимир Путин, МИД Германии, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России

Депутат Шеремет назвал заявление Бербок об ударах вглубь России безумством

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием. Ее позицию приводит издание Tagesschau.
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"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМихаил ШереметАнналена БербокВладимир ПутинМИД ГерманииНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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