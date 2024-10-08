В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России
Депутат Шеремет назвал заявление Бербок об ударах вглубь России безумством
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием. Ее позицию приводит издание Tagesschau.
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"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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