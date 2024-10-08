https://ria.ru/20241008/belgorod-1977059674.html
Белгородские власти начали переселять жителей двух сел
Белгородские власти начали переселять жителей двух сел - РИА Новости, 08.10.2024
Белгородские власти начали переселять жителей двух сел
Белгородские власти приняли решение закрыть въезд в села Петровка и Соловьевка и начать отселение жителей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:31
2024-10-08T20:31
2024-10-08T21:06
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Белгородские власти приняли решение закрыть въезд в села Петровка и Соловьевка и начать отселение жителей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале."Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение: закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района", — сказал он.По словам чиновника, подробности можно получить в Министерстве строительства, правительстве Белгородской области, соцзащите, а также у главы района Анны Куташовой. "Постараемся на следующей неделе уже организовать встречу, работу комиссии с жителями этих сел", — резюмировал Гладков.Власти региона с 23 июля ограничили въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где сложилась сложная оперативная обстановка. На въездах установили контрольно-пропускные пункты, которые охраняют силовые структуры.Украинские войска регулярно атакуют российскую территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024-го в регионе также ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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https://ria.ru/20241005/avito-1976542145.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгородские власти начали переселять жителей двух сел
Гладков: в Белгородской области начали отселять жителей Петровки и Соловьевки