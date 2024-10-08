https://ria.ru/20241008/bayden-1977028221.html

Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"

Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 08.10.2024

Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"

Президент США Джо Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:24

2024-10-08T17:24

2024-10-08T17:30

в мире

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ангола

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана "Милтон" президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США", - заявила Жан-Пьер.Как сообщалось раньше, в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, ангола, сша, джо байден