https://ria.ru/20241008/bayden-1977028221.html
Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"
Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 08.10.2024
Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"
Президент США Джо Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:24
2024-10-08T17:24
2024-10-08T17:30
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана "Милтон" президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США", - заявила Жан-Пьер.Как сообщалось раньше, в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ангола, сша, джо байден
В мире, Германия, Ангола, США, Джо Байден
Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"
Белый дом: Байден отсрочил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"